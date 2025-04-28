Псковичи стали призёрами региональных соревнований по боксу в Великом Новгороде

10:20, 28 апреля 2025, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Олимп», стали призёрами региональных соревнований по боксу класса «Б», посвящённых русскому полководцу Александру Невскому. Состязания проходили в Великом Новгороде с 25 по 27 апреля, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

Победителями соревнований стали Александр Беляков, Савелий Воскобойников, Максим Свереда, Степан Утко и Александр Белавин. Кроме того, серебро на счету Дмитрия Тарасенко и Алексея Гнатюка. Бронзу выиграл Семён Зударев.

«Леонид Борисов представлял Псковскую область в качестве судьи, показав высокий уровень квалификации», – отметили в федерации. Спортсмены тренируются под руководством Игоря Зуева и Вадима Голика.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».