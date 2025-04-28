Работа в майские праздники должна оплачиваться в двойном размере – юрист

11:14, 28 апреля 2025, ПАИ

Обязан ли работодатель сокращать предпраздничный рабочий день, если у сотрудника сменный график или он работает удаленно, рассказал руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Статья 95 Трудового кодекса РФ определяет, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. При этом Кодекс не делает исключений из этого правила. Следовательно, и для обычных работников, и для тех, кто работает удаленно, и для работников-совместителей или для тех, кто работает на условиях неполного рабочего времени, предпраздничный рабочий день сокращается на один час.

Но нужно учесть особенности, которые предусмотрены для непрерывно действующих организаций и работ, где нельзя сократить рабочий день по производственным причинам (например, непрерывного производства). В этих случаях предпраздничный день не будет уменьшен на час, но эта переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или (с согласия работника) оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.

1 мая по закону – нерабочий праздничный день, таким образом, рабочий день 30 апреля должен быть сокращен на один час.

В начале мая россиян традиционно ожидают длительные выходные. В этом году с учетом переноса выходных дней работники, работающие на пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать с 1 мая по 4 мая и с 8 мая по 11 мая. Из них:

• 1 мая – нерабочий праздничный день;

• 2 мая – выходной, который перенесли с новогодних праздников;

• 3 и 4 мая – суббота и воскресенье.

Рабочий день 30 апреля должен быть сокращён на один час как предпраздничный день.

• 8 мая – выходной, который перенесли с 23 февраля;

• 9 мая – нерабочий праздничный день;

• 10 и 11 мая – суббота и воскресенье.

Работникам по просьбе работодателя иногда приходится выходить в майские праздники. Насколько это законно? Ответ на этот вопрос зависит от установленного для работника режима рабочего времени. Одно дело, если работник работает на стандартной пятидневке, и совсем другое дело, если у него график работы или график сменности. Во втором случае рабочая смена может выпасть на нерабочий праздничный день или на перенесённый выходной для тех, кто работает на пятидневке. В этом случае работнику придется выполнять условия трудового договора и работать в майские праздники.

Если же работник работает на стандартной пятидневной рабочей неделе, дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая будут нерабочими днями. При этом по закону работодатель также может привлечь работника к работе в эти дни, но при одном важном условии – с письменного согласия сотрудника. Если такой сотрудник против выходить на работу в майские праздники, никаких негативных последствий со стороны работодателя последовать не может. Выбор, работать или нет в майские праздники, полностью лежит на работнике.

При этом в любом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем двойном размере или компенсирована предоставлением другого дня отдыха (ст. 153 Трудового кодекса РФ). Особенности оплаты этого времени будут зависеть от того, какая система оплаты труда применяется в компании и какой режим установлен для сотрудника. Так, оплата должна производиться:

– сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам;

– работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

– работникам, получающим оклад, – в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.