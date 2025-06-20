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Общество

Потерявший маму псковский детёныш выдры получил имя Барни

Потерявший маму псковский детёныш выдры получил имя Барни, сообщается в группе «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»

«Он уже освоился, после купания любит поспать, любимое место – тёплый пол. Этот парень ничего не боится, ни с чем не играет, на любые незнакомые предметы даёт однозначный ответ – фырканье, которым предупреждает, что лучше у него на пути не вставать. Конечно, обожает воду и подводное плавание, ну и заботливые ручки няни Сабины», – рассказали в «Птичьем дворике».

Ранее сообщалось, что детёныша нашли на берегу реки в центре Пскова, он пищал, но мамы рядом не было, поэтому было принято решение передать его специалистам.

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