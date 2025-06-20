Потерявший маму псковский детёныш выдры получил имя Барни

08:31, 20 июня 2025, ПАИ

Потерявший маму псковский детёныш выдры получил имя Барни, сообщается в группе «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».

«Он уже освоился, после купания любит поспать, любимое место – тёплый пол. Этот парень ничего не боится, ни с чем не играет, на любые незнакомые предметы даёт однозначный ответ – фырканье, которым предупреждает, что лучше у него на пути не вставать. Конечно, обожает воду и подводное плавание, ну и заботливые ручки няни Сабины», – рассказали в «Птичьем дворике».

Ранее сообщалось, что детёныша нашли на берегу реки в центре Пскова, он пищал, но мамы рядом не было, поэтому было принято решение передать его специалистам.