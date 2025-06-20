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Общество

Из-за нейросетей в России предложили отменить домашние задания в школах

Вице-спикер Государственной Думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) предложил отменить домашние задания в школах, пишет Gazeta.ru.

Фото: ПАИ

По его мнению, нынешняя система домашних заданий не способствует получению реальных знаний, поскольку школьники активно используют инструменты искусственного интеллекта для их выполнения. Даванков указал на абсурдность ситуации, когда взрослые, включая учителей и родителей, вынуждены проверять работы, созданные учащимися с помощью нейросетей. Он охарактеризовал такой процесс как бессмысленный.

«Знаете, когда ты с помощью ChatGPT проверяешь то, что сын у тебя сделал через DeepSeek. Это самое глупое, что ты можешь делать», – сказал депутат.

Депутат призвал отказаться от «имитации образования» и перейти к новым, более эффективным формам оценки знаний. В качестве альтернативы он предложил внедрение творческих заданий, которые, по его мнению, позволят по-настоящему проверять понимание материала и развивать учеников.

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Из-за нейросетей в России предложили отменить домашние задания в школах

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