До +17 градусов ожидается в Псковской области 29 апреля

11:20, 28 апреля 2025, ПАИ

29 апреля в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью будет идти дождь, днём - небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +2...+7 градусов, днем +12...+17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.