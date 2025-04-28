До +17 градусов ожидается в Псковской области 29 апреля
29 апреля в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью будет идти дождь, днём - небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +2...+7 градусов, днем +12...+17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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