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Происшествия

Уголовное дело возбудили из-за ДТП с автобусом, ехавшим из Пскова в Кострому

Уголовное дело возбудили из-за ДТП с автобусом, следовавшим из Пскова в Кострому, где пострадали пассажиры, сообщили ПАИ в пресс-службе Следственного комитета России.

Следственные органы СК России по Владимирской области возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Уголовное дело возбуждено из-за причинения телесных повреждений пассажирам экскурсионного автобуса, перевернувшегося в Александровском районе.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Владимирской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По предварительным данным, ночью 28 апреля автобус, ехавший из Пскова в Кострому, съехал в кювет и опрокинулся. После ДТП за медпомощью обратились 35 пассажиров, 16 из которых госпитализировали, в том числе одну из пассажирок – в реанимацию.

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