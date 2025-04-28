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Происшествия

Автобус с людьми перевернулся по пути из Костромы в Псков, пострадали 35 человек

По предварительным данным, 35 человек пострадали при опрокидывании автобуса во Владимирской области в ночь на понедельник, 28 апреля. Об этом сообщают СМИ.

Фото: ПАИ

Автобус с людьми следовал из Костромы в Псков. ДТП произошло около 2:40. По предварительной информации, автомобиль съехал в кювет, после чего опрокинулся, пишет «Интерфакс».

По состоянию на 4:30 за медицинской помощью обратились 35 человек. Всего в момент происшествия в автобусе находились 55 граждан, в том числе один ребёнок.

Девять человек были госпитализированы с травмами средней тяжести. Одна из пассажирок находится в тяжёлом состоянии, остальных пациентов осмотрели медики и разместили в дневном стационаре, уточняет Top24.News.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников заслушал доклады о ЧП и поручил оказать пострадавшим необходимую поддержку. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. В ближайшее время туристическую группу доставят до места назначения на резервном автобусе.

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