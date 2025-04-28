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Происшествия

Губернатор Владимирской области прокомментировал ДТП с автобусом, который ехал из Костромы в Псков

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев прокомментировал ДТП с автобусом, который ехал из Костромы в Псков. По предварительным данным, в ДТП пострадали люди, которые могли быть паломниками.

Сейчас госпитализировано 16 человек с травмами средней тяжести, одна женщина находится в реанимации. Кроме того, одну из пациенток сопровождает ребёнок, он не пострадал. Все обследованные врачами пациенты временно размещены в дневном стационаре, им обеспечены питание и отдых, уточнил глава региона.

Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, по предварительным данным, ДТП произошло в Александровском районе. Экскурсионный автобус следовал из Костромы в Псков. Всего в момент происшествия в автобусе находились 55 человек, в том числе ребёнок. Было госпитализировано 35 человек.

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