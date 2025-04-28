В Псковской области выберут лучшее праздничное оформление витрин к 9 Мая
В Псковской области проходит региональный этап всероссийского конкурса «Весна Победы» на лучшее праздничное оформление витрины или входной группы. Мероприятие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
К участию в конкурсе приглашаются представители социальных учреждений, объектов торговли и общественного питания, организаций сферы услуг и гостеприимства.
Победителей определят в четырёх номинациях:
- Лучшее оформление витрины (входной группы) социального объекта.
- Лучшее оформление витрины (входной группы) объекта торговли или общественного питания (малый и средний бизнес).
- Лучшее оформление витрины (входной группы) объекта сферы оказания услуг населению и сферы гостеприимства (малый и средний бизнес),
- Лучшее оформление витрины (входной группы) объекта торговли предприятия, не являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства.
Региональный этап конкурса продлится до 12 мая. Заявки принимаются по адресу электронной почты: ev.prokopchenko@jkh.pskov.ru.
Для оформления витрин рекомендуется использовать официальный брендбук, доступный на сайте: may9.ru.
По распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Псковской области создана рабочая группа по обеспечению проведения регионального этапа конкурса. В ее составе — представители правительства региона, Псковского областного Собрания депутатов и исполнительных органов региона. Возглавляет рабочую группу заместитель губернатора Игорь Шатурный.
Федеральный этап Всероссийского конкурса «Весна Победы» состоится с 15 мая по 11 июня.
Организаторы конкурса — Минстрой России совместно с Ассоциацией развития территорий при поддержке администрации президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
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