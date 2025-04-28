Великолукский студент выиграл третий этап Кубка России по ВМХ-кроссу
Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Александр Казанцев стал победителем третьего этапа Кубка России по ВМХ-кроссу, который прошёл в Пензе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.
Второе место после Александра Казанцева занял москвич Никита Ермаков, а замкнул тройку лидеров Александр Катышев, представляющий Мордовию.
«Его мастерство, скорость и упорство позволили ему одержать победу на этом престижном этапе Кубка России. Мы поздравляем Александра с этим выдающимся достижением и желаем ему дальнейших успехов на спортивной арене», – сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Псковичи начинают борьбу за кубок ОФФ «Северо-Запад» по футболу среди юношей до 18 лет
Псковичка выиграла три медали чемпионата России по настольному теннису для лиц с ПОДА