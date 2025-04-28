Великолукский студент выиграл третий этап Кубка России по ВМХ-кроссу

13:54, 28 апреля 2025, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Александр Казанцев стал победителем третьего этапа Кубка России по ВМХ-кроссу, который прошёл в Пензе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.

Второе место после Александра Казанцева занял москвич Никита Ермаков, а замкнул тройку лидеров Александр Катышев, представляющий Мордовию.

«Его мастерство, скорость и упорство позволили ему одержать победу на этом престижном этапе Кубка России. Мы поздравляем Александра с этим выдающимся достижением и желаем ему дальнейших успехов на спортивной арене», – сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

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