Великолукские кикбоксёры завоевали восемь медалей первенства школы олимпийского резерва Санкт-Петербурга
Великолукские кикбоксёры, воспитанники тренера Сергея Москалёва выиграли восемь медалей первенства школы олимпийского резерва Санкт-Петербурга, которое завершилось вчера, 27 апреля. Об этом сообщается на личной странице Москалёва в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: на личной странице Сергея Москалёва в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: на личной странице Сергея Москалёва в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: на личной странице Сергея Москалёва в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: на личной странице Сергея Москалёва в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: на личной странице Сергея Москалёва в соцсети «ВКонтакте»
По результатам состязаний великолучане выиграли четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали. «Наши ребята боксировали с сильнейшими спортсменами города, показали конкурентные поединки, проявили характер и волю к победе, достойно представили наш город Великие Луки», – отметил Сергей Москалёв.
Великолукский специалист также добавил, что многие из его воспитанников на этих соревнованиях боксировали с призёрами первенства России и победителями всероссийских соревнований, при этом проведя по три поединка.
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Великолукские кикбоксёры завоевали восемь медалей первенства школы олимпийского резерва Санкт-Петербурга