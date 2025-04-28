Великолукские кикбоксёры завоевали восемь медалей первенства школы олимпийского резерва Санкт-Петербурга

14:33, 28 апреля 2025, ПАИ

Великолукские кикбоксёры, воспитанники тренера Сергея Москалёва выиграли восемь медалей первенства школы олимпийского резерва Санкт-Петербурга, которое завершилось вчера, 27 апреля. Об этом сообщается на личной странице Москалёва в соцсети «ВКонтакте».



Фото: на личной странице Сергея Москалёва в соцсети «ВКонтакте»



Фото: на личной странице Сергея Москалёва в соцсети «ВКонтакте»



Фото: на личной странице Сергея Москалёва в соцсети «ВКонтакте»



Фото: на личной странице Сергея Москалёва в соцсети «ВКонтакте»



Фото: на личной странице Сергея Москалёва в соцсети «ВКонтакте»









По результатам состязаний великолучане выиграли четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали. «Наши ребята боксировали с сильнейшими спортсменами города, показали конкурентные поединки, проявили характер и волю к победе, достойно представили наш город Великие Луки», – отметил Сергей Москалёв.

Великолукский специалист также добавил, что многие из его воспитанников на этих соревнованиях боксировали с призёрами первенства России и победителями всероссийских соревнований, при этом проведя по три поединка.

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