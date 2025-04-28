Наркоман из Пскова лишён водительского удостоверения
Наркоман из Пскова лишён водительского удостоверения по требованию городской прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.
Выяснилось, что пскович состоит на диспансерном учёте нарколога с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов». В России людям с таким диагнозом запрещено садиться за руль.
Прокурор города направил в суд исковое заявление с требованием лишить мужчину возможности управлять автомобилем. Требования прокурора удовлетворены.
Муниципалитеты Псковской области приняли участие во Всероссийском субботнике
Найденные в Пушкиногорском районе останки саратовского красноармейца передали родственникам