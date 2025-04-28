Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наркоман из Пскова лишён водительского удостоверения

Наркоман из Пскова лишён водительского удостоверения по требованию городской прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.

Выяснилось, что пскович состоит на диспансерном учёте нарколога с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов». В России людям с таким диагнозом запрещено садиться за руль.

Прокурор города направил в суд исковое заявление с требованием лишить мужчину возможности управлять автомобилем. Требования прокурора удовлетворены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 апреля 2025

Муниципалитеты Псковской области приняли участие во Всероссийском субботнике

28 апреля 2025

Псковский центр психиатрии и наркологии возобновляет рубрику «Мне только спросить!»
28 апреля 2025

В Псковской области выберут лучшее праздничное оформление витрин к 9 Мая
28 апреля 2025

Найденные в Пушкиногорском районе останки саратовского красноармейца передали родственникам
28 апреля 2025

Участники возрождённого студенческого археологического кружка побывали в Изборске
28 апреля 2025

До +17 градусов ожидается в Псковской области 29 апреля
28 апреля 2025

Работа в майские праздники должна оплачиваться в двойном размере – юрист
28 апреля 2025

«Псков Бутик-Отель» на Профсоюзной почти готов к открытию

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...