Международная конференция «На том стоим» проходит в Пскове

15:11, 28 апреля 2025, ПАИ

Международная научно-практическая конференция в рамках форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» стартовала в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове сегодня, 28 апреля, передаёт корреспондент ПАИ. Мероприятие будет проходить два дня.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ















С докладами выступят председатель Общественной палаты Псковской области, доктор исторических наук, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов, канадский профессор военной истории Александр Хилл, британский политолог Ричард Сааква, украинский и советский журналист Олег Ясинский и другие. Они представят свои доклады на темы оккупационного режима и партизанского движения, а также сообщения, связанные с геноцидом и недопущением фальсификации истории.

«Историю переписывают, и роль Советского Союза меркнет. Именно поэтому особенно важно, чтобы мы [представители научного сообщества. – ПАИ] говорили и писали об этом, хоть нас и не всегда слышат. Мы хотим, чтобы люди помнили свою историю», – сказал Александр Хилл.

Ситуация геополитически сложная, но российские специалисты держат связь с зарубежными партнёрами: учёными, музыкантами, артистами, журналистами и другими. Многим становится понятно, что Россия отстаивает истины. Человеческие ценности находятся на тех позициях, которые отстаивают историческую правду и справедливость, отметил руководитель проекта «На том стоим» Виталий Миронов.

«Мы простили… Но никогда не забывали нашу историю! В этом сила России. Мы её знаем и помним, а сейчас для нас важно, чтобы это осознали в партнёрских державах и в так называемых недружественных странах», – добавил он.

Форум проходит в Псковской области в рамках 80-летия Победы. Проект включает научные и публицистические мероприятия, благодаря которым молодые люди изучают историю, помнят об ужасах войны и знают о высокой цене, которую заплатили их предки.

Ранее сообщалось, что гала-концерт в рамках международного форума, посвящённого поддержке российской истории и культуры, «На том стоим» состоится в Пскове 28 апреля. Мероприятие начнётся в 19:00.