Схема движения транспорта изменится в Пскове в связи с проведением эстафеты «Псковской правды»

17:52, 28 апреля 2025, ПАИ

Схему движения транспорта изменят на время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда» в Пскове 6 мая с 14:00 до 17:00, сообщает редакция газеты.

Движение временно будет перекрыто:

по улице Ленина (от улицы Пушкина до улицы Карла Маркса, включая проезжую часть возле площади Ленина, 2 и площади Ленина, 1, по площади Ленина);

по улице Советской (на участке от площади Ленина до площади Победы);

по Октябрьской площади;

по Октябрьскому проспекту (на участке от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой);

по улице Некрасова (от улицы Советской до улицы Ленина);

по улице Георгиевской (от улицы Калинина до улицы Советской);

по улице Кузнецкой (от Октябрьского проспекта до площади Победы);

по улице Свердлова (от улицы Калинина до Комиссаровского переулка);

по улице Гоголя (от Комиссаровского переулка до Комсомольского переулка).

В качестве объезда предусмотрены улицы Гражданская, Максима Горького, Льва Толстого, Труда, Инженерная, Карла Маркса, мост имени 50-летия Октября.

Движение общественного транспорта также будет проходить по изменённой схеме:

– автобусы маршрутов № 4, 17, 53, 116 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

– автобусы маршрута № 3 с Завеличья поедут по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую, улицу Льва Толстого и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

– автобусы маршрута № 14 с Завеличья проследуют по улицам Коммунальной, Максима Горького через дамбу, площадь Победы, по улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

– автобусы маршрута № 30 от остановки «Улица Рокоссовского» поедут через мост Александра Невского, по улицам Чудской, Леона Поземского с выездом на улицу Труда и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

– автобусы маршрутов № 115, 126, 207 (13:35) с автовокзала проследуют по улице Яна Фабрициуса, через площадь Победы (с остановкой), через дамбу по улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

– автобусы маршрутов № 1, 109, 214 поедут от вокзала по улицам Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, улицам Гражданской, Льва Толстого, Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Новосёлов, Звёздной, Труда с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

– автобусы маршрута № 11 будут следовать с улицы Труда по улицам Текстильной, Инженерной, Кузнецкой, Льва Толстого, Гражданской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Ранее сообщалось, что у желающих принять участие в эстафете «Псковской правды» осталось три дня, чтобы получить медсправку.

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