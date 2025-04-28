У желающих принять участие в эстафете «Псковской правды» осталось три дня, чтобы получить медсправку

13:10, 28 апреля 2025, ПАИ

У желающих принять участие в псковской легкоатлетической эстафете на призы газеты «Псковская правда», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, осталось три дня, чтобы получить медсправку. Об этом пишет «Псковская правда».

Участвуют школьники, студенты, муниципальные и корпоративные команды. Для регистрации нужна карточка команды и медицинская справка для каждого участника (например, «Допущен к соревнованиям»). Без справки команда не допускается. Справки принимаются до 30 апреля, для корпоративных команд – в день регистрации. Получить документ можно в любом медучреждении; диспансеризация упрощает процесс.

Регистрация корпоративных команд – 30 апреля с 9:30 до 18:00 в спортшколе «Надежда» (улица Гагарина, 5а).

Подробности по телефону (8 8112) 50-01-37, 73-70-94.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».