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Происшествия

Возгорание на улице Деповская произошло в Великих Луках

В Великих Луках на улице Деповская произошло возгорание в нежилом доме, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

Сообщается, что пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать пал сухой травы.

На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Точные причины происшествия устанавливаются.

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