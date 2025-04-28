Возгорание на улице Деповская произошло в Великих Луках
В Великих Луках на улице Деповская произошло возгорание в нежилом доме, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Сообщается, что пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать пал сухой травы.
На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Точные причины происшествия устанавливаются.
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