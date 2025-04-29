Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международный день танца отмечается 29 апреля

29 апреля в мире отмечается Международный день танца. Как сообщает calend.ru, этот праздник инициировал в 1982 году Международный совет танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошёл в историю как «отец современного балета».

Новерр разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году вышел его труд «Письма о танце и балетах», где Новерр обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами действенных пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.

Поэтому, по замыслу учредителей, главная идея данного праздника — объединение всех направлений танца как единой формы искусства, а сам День танца — это повод для её чествования, способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 апреля 2025

Как провести Радоницу: что можно и чего нельзя делать в этот день
28 апреля 2025

Сотрудников и ветеранов станции скорой медицинской помощи чествовали в Пскове
28 апреля 2025

Псковская полиция проверит информацию о жестоком обращении с животным
28 апреля 2025

На защите российской истории и культуры
28 апреля 2025

700-ю маскировочную сеть изготовили дедовичские волонтёры
28 апреля 2025

Впечатлениями от посещения Псковской земли поделились иностранцы, участвующие в форуме «На том стоим»
28 апреля 2025

Участники международного форума «На том стоим» обсудили сохранение исторической памяти
28 апреля 2025

Креативный директор псковской мастерской стала гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...