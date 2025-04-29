Подведены итоги открытого Кубка Великих Лук по плаванию «День спринтера»

10:46, 29 апреля 2025, ПАИ

Подведены итоги открытого Кубка Великих Лук по плаванию «День спринтера». Соревнования прошли в бассейне Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) 26 апреля. Об этом сообщается в группе бассейна великолукского вуза в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях участвовали 90 сильнейших пловцов Великих Лук, а также 26 спортсменов из Нелидово Тверской области. Медали разыгрывали на дистанциях 50 метров вольным стилем, а также 100 метров по выбору и 100 метров комплексом.

Больше всего человек финишировали на дистанции 50 метров вольным стилем среди девушек 12–14 лет. В результате первое место заняла Анастасия Андреева, представляющая ВЛГАФК. В призёрах воспитанники спортивной школы № 3 Дарья Майорова и Наталья Харканович. Победы в различных дисциплинах также одержали великолучане Вера Жукова, Леонид Петров, Мирон Мишуров, Михаил Родионов, Матвей Мишуров, Роман Марченков, Дарья Майорова, Максим Коняев, Константин Толстых, Милана Королева и Екатерина Чикалова.

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