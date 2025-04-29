Жителя Псковской области осудили за незаконный вылов рыбы почти на полмиллиона рублей

11:30, 29 апреля 2025, ПАИ

Жителя Гдовского муниципального округа осудили за незаконный вылов рыбы на Чудском озере, сообщили ПАИ в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Местный житель, являясь звеньевым промысловой организации, незаконно выловил 206 экземпляров различных видов рыб с использованием запрещённых орудий лова (64 ставных лесковых рыболовных сетей) и снегохода марки Yamaha. Своими действиями он нанёс ущерб в размере 443 425 рублей. Нарушителя в акватории Чудского озера задержали пограничники и сотрудники рыбоохраны.

Гдовский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 256 УК РФ и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также у гдовича конфисковали в доход государства снегоход и взыскали с него причинённый ущерб в размере 443 425 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.