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Общество

Жителя Псковской области осудили за незаконный вылов рыбы почти на полмиллиона рублей

Жителя Гдовского муниципального округа осудили за незаконный вылов рыбы на Чудском озере, сообщили ПАИ в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Местный житель, являясь звеньевым промысловой организации, незаконно выловил 206 экземпляров различных видов рыб с использованием запрещённых орудий лова (64 ставных лесковых рыболовных сетей) и снегохода марки Yamaha. Своими действиями он нанёс ущерб в размере 443 425 рублей. Нарушителя в акватории Чудского озера задержали пограничники и сотрудники рыбоохраны.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Гдовский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 256 УК РФ и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также у гдовича конфисковали в доход государства снегоход и взыскали с него причинённый ущерб в размере 443 425 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

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