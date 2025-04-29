Пасхальный спортивный фестиваль впервые пройдёт в Пскове

15:05, 29 апреля 2025, ПАИ

Пасхальный спортивный фестиваль впервые пройдёт в Пскове 11 мая, сообщила врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Он впервые пройдёт в Пскове. В прошлом году он стартовал и проходил в Печорах. В нынешнем году по благословению владыки Матфея мы его масштабировали – будем проводить на территории Финского парка», – сказала Галина Овсова.

Основную часть события составят силовые виды спорта. Также запланирована концертная программа, показательные выступления по единоборствам и не только, детские активности. «Это мультиспортвивный фестиваль, который доступен всем жителями города и области», – отметила гостья эфира.

Начало соревновательной программы – в 12:00, а начало выступления творческих коллективов запланировано на 15:00.

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