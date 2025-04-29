Начался сбор бланков с оценками за третий триместр в акции «Губернаторский дневник»

15:37, 29 апреля 2025, ПАИ

С 29 апреля школьники Псковской области могут скачать бланк для оценок в 12-й акции «Губернаторский дневник» за весенние месяцы. Бланки опубликованы в официальной группе «Губернаторского дневника» в социальной сети «ВКонтакте», а также в соцсетях медиахолдинга.

Ваши отличные оценки мы будем принимать до 12 мая включительно, все они принимаются только в электронном виде. Так же как и в прошлом году, в акции не могут участвовать школьники – победители прошлых лет.

Чтобы стать участником проекта, необходимо скачать бланк дневника, распечатать, вместе с учителем заполнить все графы, внести количество только отличных оценок по каждому предмету, подписать у директора и заверить печатью школы. Затем отсканировать или сфотографировать и прикрепить к заявке по ссылке. Все ссылки вы найдёте в группе «Губернаторского дневника» и в соцсетях медиахолдинга.

В бланк заносятся только пятёрки из классного журнала за март, апрель и май, указывается только итоговое количество пятёрок. Оценки за поведение, домашние работы в тетрадях и прочие достижения не учитываются, их включать в общее количество оценок не надо.

Напомним, что в первом триместре псковские школьники – участники акции заработали почти 17 тысяч пятёрок. Заявки на конкурс прислали 140 школьников практически из всех районов Псковской области, за исключением Палкинского и Новоржевского, во втором триместре 54 школьника заработали около 6 600 пятёрок.

Главный стимул и подарок для участников школьной акции – встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Победители встречаются с главой региона за чашкой чая, они могут задавать интересующие их вопросы, посещают кабинет, знакомятся с работой правительства.

Мы также начали сбор бланков акции «Губернаторский дневник» у школьников Пскова. Они присылают свои пятёрки за весь год. Победители выбираются также в трёх возрастных группах: 2–4-й, 5–7-й и 8–11-й классы.