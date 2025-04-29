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Происшествия

В Дновском районе женщина подозревается в убийстве мужа

28 апреля в одной из квартир в городе Дно обнаружено тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в убийстве задержана 48-летняя супруга погибшего, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, вечером 28 апреля между супругами произошёл конфликт, во время которого женщина ударила мужа ножом. Пострадавший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, прошёл осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

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