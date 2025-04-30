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Общество

Есть много мёда советует сегодня народный календарь

День памяти Зосимы Соловецкого отмечают православные сегодня, 30 апреля. Его ученики построили знаменитый Соловецкий монастырь, сообщает портал calend.ru.

Фото: ПАИ

Зосима считался покровителями пчёл и заступниками пчеловодов, в этот день ульи вывозили из пасеки. Саму пасеку обходили со свечой и окропляли её освящённой водой.

Также сегодня хорошей приметой считается поесть мёда. На Руси с ним готовили различные блюда, а также ели чистым. Большой популярностью пользовались свинина или утка, запечённые в меду, а также такой напиток как медовуха.

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