Пскович заплатит штраф за найденную у ж/д путей закладку

22:58, 29 апреля 2025, ПАИ

Псковский городской суд приговорил к исправительным работам местного жителя за незаконный оборот наркотиков. Пскович признан виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 228 (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере), сообщили ПАИ в транспортной прокуратуре Пскова.

Установлено, что в январе 2025 года мужчина незаконно приобрёл и хотел употребить наркотическое вещество – производное эфедрона. Наркотик весом два грамма мужчина извлёк из тайника-закладки в районе железнодорожной инфраструктуры Пскова.

Псковича задержали полицейские на железнодорожных путях железнодорожного перегона станций Берёзки – Кебь. Наркотик изъят из незаконного оборота.

Суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 15 тысяч рублей.