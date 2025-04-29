Пскович заплатит штраф за найденную у ж/д путей закладку
Псковский городской суд приговорил к исправительным работам местного жителя за незаконный оборот наркотиков. Пскович признан виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 228 (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере), сообщили ПАИ в транспортной прокуратуре Пскова.
Установлено, что в январе 2025 года мужчина незаконно приобрёл и хотел употребить наркотическое вещество – производное эфедрона. Наркотик весом два грамма мужчина извлёк из тайника-закладки в районе железнодорожной инфраструктуры Пскова.
Псковича задержали полицейские на железнодорожных путях железнодорожного перегона станций Берёзки – Кебь. Наркотик изъят из незаконного оборота.
Суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 15 тысяч рублей.
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