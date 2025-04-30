Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Стала известна сильнейшая команда Псковской области по шахматам среди второклассников

Областной финал всероссийских соревнований по шахматам «Дебют» среди команд школ, составленных из второклассников, прошёл в Опочке. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

  • Стала известна сильнейшая команда Псковской области по шахматам среди второклассников
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Стала известна сильнейшая команда Псковской области по шахматам среди второклассников
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Стала известна сильнейшая команда Псковской области по шахматам среди второклассников
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Стала известна сильнейшая команда Псковской области по шахматам среди второклассников
    Фото: Федерация шахмат Псковской области

Соревнования прошли по круговой системе с классическим контролем времени. Победителем этапа стала команда великолукского лицея № 11. Серебро на счету школьников Гуманитарного лицея Пскова. Замкнул тройку лидеров коллектив школы № 1 в Островском районе.

Организаторами соревнований выступили региональные комитет по образованию и комитет по спорту, а также Федерация шахмат Псковской области и учреждение «Лидер».

Всем участникам соревнований вручили награды, подарки, а также сувениры и книгу «Конвенция о правах ребёнка» от регионального уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 апреля 2025

Подведены итоги псковского турнира по стрельбе из лука «Стрелы Амура»
30 апреля 2025

Студент ВЛГАФК выиграл общий зачёт серии шоссейных велогонок в ОАЭ
30 апреля 2025

Стала известна сильнейшая команда Псковской области по шахматам среди второклассников
30 апреля 2025

Футбольный матч за суперкубок Псковской области пройдёт 11 мая
30 апреля 2025

Великолукские студенты стали призёрами первенства России по греко-римской борьбе
29 апреля 2025

Судебные приставы Псковской области примут участие в эстафете «Псковской правды»
29 апреля 2025

Галина Овсова стала гостьей программы «Оглавление». Главное
29 апреля 2025

Перекрытие улиц на время эстафеты «Псковской правды» будет максимально комфортным для горожан – организаторы
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...