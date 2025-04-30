Стала известна сильнейшая команда Псковской области по шахматам среди второклассников

11:03, 30 апреля 2025, ПАИ

Областной финал всероссийских соревнований по шахматам «Дебют» среди команд школ, составленных из второклассников, прошёл в Опочке. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области







Соревнования прошли по круговой системе с классическим контролем времени. Победителем этапа стала команда великолукского лицея № 11. Серебро на счету школьников Гуманитарного лицея Пскова. Замкнул тройку лидеров коллектив школы № 1 в Островском районе.

Организаторами соревнований выступили региональные комитет по образованию и комитет по спорту, а также Федерация шахмат Псковской области и учреждение «Лидер».

Всем участникам соревнований вручили награды, подарки, а также сувениры и книгу «Конвенция о правах ребёнка» от регионального уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова.

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