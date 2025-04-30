Псковский театр драмы посвятит юбилею Победы спектакль-концерт «Глядя в небеса…»

11:32, 30 апреля 2025, ПАИ

Юбилею Победы Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина посвятит спектакль-концерт «Глядя в небеса…», сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

Показы спектакля пройдут на большой сцене 8, 9, 10 и 11 мая. В День Победы, 9 Мая, музыкальный вечер будет благотворительным – на него приглашены ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны и участники специальной военной операции и их семьи, военнослужащие разных подразделений и ветераны силовых структур, патриотические молодежные объединения, члены общественных организаций.

«Не потому ль так часто и печально мы замираем, глядя в небеса?»... Строчка из песни «Журавли» дала название нашему музыкальному спектаклю. Премьера посвящена светлой памяти солдат, павших в трудных боях за Отечество. Литературной основой стали подлинные исторические документы – солдатские письма 1941–1945 годов, в основном написанные псковичами и жителями Псковской области. Также прозвучат стихи Давида Самойлова, Юлии Друниной, Ольги Берггольц, Роберта Рождественского, Маргариты Агашиной. Актеры и музыканты театра исполнят песни военных лет и другие музыкальные произведения, посвященные войне и Победе.

Над спектаклем работала команда Псковского театра драмы: главный художник театра, заслуженный художник РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло, заведующая музыкальной частью, лауреат премии Правительства РФ им. Луначарского, обладательница звания «Душа земли Псковской» Елена Обухова, инсценировку вместе с постановщиком создал арт-директор Андрей Пронин, аранжировку – композитор и музыкант, автор музыки к гимну Псковской области Борис Федотов. Для создания световой партитуры приглашен художник по свету из Республики Татарстан Ильшат Саяхов.

В спектакле заняты актеры Георгий Болонев, Александра Кашина, Максим Плеханов, Катя Руч, Сергей Скобелев, Камиль Хардин, Ксения Чехова, Иван Шарый и музыканты Иван Федоров (гитара), Ярослав Погодин (ударные), Игорь Колосов (контрабас), Ксения Егорова (аккордеон), Ангелина Сергеева (фортепиано).

Спектакль доступен по «Пушкинской карте». 12+.