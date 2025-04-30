Миллион рублей взыскал суд с компании, не построившей отель в Псковской области

11:58, 30 апреля 2025, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области взыскал с Северо-Западной инвестиционной компании в пользу комитета по туризму Псковской области более миллиона рублей в счёт процентов за пользование чужими деньгами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.

В 2023 году региональный комитет по туризму предоставил ООО «Раздолье» (сейчас общество реорганизовано путем присоединения к ООО «Северо-Западная инвестиционная компания») субсидию на строительство модульного отеля. Размер субсидии превысил 11 млн рублей.

В июне 2024 года комитет проверил соблюдение получателем условий предоставления субсидии, и во время проверки выяснилось, что модульный отель не построен, поэтому комитет потребовал вернуть 11 млн рублей обратно. Несвоевременный возврат денег в полном объёме стал поводом для обращения комитета в суд.

28 апреля арбитражный суд Псковской области удовлетворил требования комитета в части взыскания с общества процентов за пользование чужими денежными средствами, а в части взыскания основного долга производство прекращено в связи с добровольным возвратом денег.