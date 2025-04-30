День пожарной охраны отпраздновали в Пскове

15:31, 30 апреля 2025, ПАИ

День пожарной охраны отпраздновали в Псковской областной филармонии сегодня, 30 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва





















































В торжественном мероприятии приняли участие действующие сотрудники и ветераны противопожарной государственной службы, а также кадетские классы гимназии № 29 и Великолукской кадетской школы.

Представителей ведомства поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения. «Поздравляю вас с профессиональным праздником! В нынешнем году вашему ведомству исполняется 376 лет. За это время вы и ваши предшественники прошли немало испытаний», – отметил он.

Глава региона подчеркнул, что только за прошлый год было ликвидировано более двух тысяч пожаров и спасено более 400 жизней. «Мы ценим заслуги сотрудников и ветеранов противопожарной службы. Вы – лучший пример для молодого поколения», – сказал губернатор.

«Это путь мужественных и самоотверженных людей. Это мощная оперативная служба, которая обладает высококвалифицированными кадрами, современной техникой, имеет развитые научные и учебные базы, включает в себя составляющие федеральные противопожарные службы МЧС и противопожарные службы управления чрезвычайной ситуацией и охраны нашей области», – подчеркнула первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Кроме того, отличившихся сотрудников наградили медалями МЧС России «За пропаганду спасательного дела», нагрудными знаками МЧС России «За заслуги», а также присвоили очередные специальные звания.

«Мы благодарим и поздравляем тех, кто своим трудом, мужеством и каждодневным подвигом даёт человечеству возможность жить, творить и развиваться. С праздником, с Днём пожарной охраны!» – подытожил главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.