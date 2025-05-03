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Спорт

Первый этап Кубка Псковской области по подводной охоте стартовал в Пустошкинском районе

Первый этап Кубка Псковской области по подводной охоте стартовал в Пустошкинском районе на базе «Алоль» сегодня, 2 мая, сообщает корреспондент ПАИ.

В состязаниях участвуют спортсмены старше 18 лет. Каждый участник снаряжён буем, подводным ружьём и подводным ножом, специальными часами и легкосъёмным грузовым поясом.

Подводная охота сегодня пройдёт на протяжении пяти часов. Завтра, 3 мая, соревнования продолжатся также на протяжении пяти часов.

Победителей и призёров наградят кубками, медалями, грамотами и призами.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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