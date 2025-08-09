День физкультурника отпраздновали в Острове

20:40, 09 августа 2025, ПАИ

День физкультурника отпраздновали в Острове сегодня, 9 августа. На городском стадионе прошло несколько спортивных мероприятий, пишет газета «Островские вести».



Фото: Анастасия Гольцман



Праздник начался с всеобщей зарядки. Далее состоялась спортивная эстафета, на старт вышли команды воспитанников дошкольных учреждений Острова: детские сады № 4, «Сказка», «Бригантина», «Берёзка» и «Радуга». «Малыши с энтузиазмом преодолели дистанцию, а рядом с ними в качестве поддержки бежали главные болельщики – мамы, папы и педагоги», – отметили в редакции газеты.

Победителем стала команда ребят из детского сада «Бригантина». На втором месте оказались юные спортсмены из «Берёзки». На третьем – малыши из «Сказки». Всем участникам забега вручили призы, а победителям – грамоты и медали.

«Царила праздничная атмосфера и на других спортивных площадках, где учащиеся школ и взрослые спортсмены играли в футбол, волейбол и баскетбол», – отметили в редакции газеты. Так, на футбольном поле, где прошёл дворовой турнир по мини-футболу среди команд юношей до 14 лет, за первое место боролись сразу четыре команды. «Юноши показали отличное владение мячом, быстроту, ловкость, а также дружелюбие и взаимовыручку, ведь спорт – это не только борьба и честное соперничество, но ещё и дружба, уважение и командный дух», – заключили в редакции газеты.

