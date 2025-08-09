Мультиспортивный фестиваль проходит в Финском парке Пскова

16:14, 09 августа 2025, ПАИ

Мультиспортивный фестиваль, приуроченный ко Дню физкультурника, проходит в Финском парке Пскова сегодня, 9 августа. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



На фестивале представлены площадки многих видов спорта, которые культивируются в Псковской области: шахматы, таврели, гиревой спорт, различные виды единоборств, автомобильный и мотоциклетный спорт, спортивный туризм, фехтование, армрестлинг, гребля и многие другие. Возле сцены псковские воспитанники и любители различных направлений демонстрируют свои навыки, проводя показательные выступления.

Врио министра спорта Псковской области Галина Овсова отметила, что количество представленных видов даже не удалость пока точно посчитать, однако «больше 30 точно есть». «У нас большинство людей даже не знают о существовании ряда видов спота, которые представлены у нас на фестивале. В нашем регионе 90 аккредитованных спортивных федераций. Есть виды, которые на слуху, а есть такие, к примеру, как кинологический спорт», – отметила она.

Глава министерства добавила, что фестиваль станет традиционным. «Мне кажется, несправедливо, что День физкультурника у нас так масштабно раньше не отмечался. Будем этот праздник масштабировать, отклик хороший», – сказала она.

Отметим, что площадка фестиваля будет работать до 17:00. С 18:00 в Финском парке праздник продолжится выступлением представителей джампинг-фитнеса на свежем воздухе. Далее в парке Строителей можно будет увидеть взлёт аэростата. Завершат программу заплыв на сапбордах по Пскове и ночной забег.

