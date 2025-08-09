Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Михаил Ведерников призвал псковичей присоединиться к сегодняшнему мультиспортивному фестивалю

Спортсменов, тренеров, педагогов и всех любителей спорта поздравил с Днём физкультурника губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

Глава региона отметил, что в этом году Псков отмечает праздник с особым размахом. В центре города сегодня пройдёт мультиспортивный фестиваль, где каждый сможет не только ознакомиться с различными видами спорта, но и принять участие в состязаниях, показать свою силу, выносливость и ловкость. Завершится праздник ночным пробегом от Покровской башни до Финского парка.

«Приходите всей семьёй, захватив удобную обувь и хорошее настроение. Пусть спорта в вашей жизни будет как можно больше!» – призвал Михаил Ведерников.

