Михаил Ведерников поздравил псковских спортсменок с победой на чемпионате России по стрельбе из лука

Спортсменок из Псковской области, которые стали победителями в командных соревнованиях на Чемпионате России по стрельбе из лука, поздравил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

С 4 по 9 августа в Санкт-Петербурге проходил чемпионат России. Псковские спортсменки Милана Мурзина, Ника Кондратюк и Александра Савенкова завоевали золото в командных соревнованиях, победив в финале сборную Иркутской области.

«Поздравляю девушек с победой и благодарю тренера команды Виталия Андреева за подготовку и наставничество. Гордимся вашим достижением и желаем новых побед!» – отметил Михаил Ведерников.

09 августа 2025

