Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Большой спортивный праздник прошёл в Гдове

Большой спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника, прошёл на гдовском стадионе сегодня, 9 августа, пишет газета «Гдовская заря».

  • Большой спортивный праздник прошёл в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Большой спортивный праздник прошёл в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Большой спортивный праздник прошёл в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Большой спортивный праздник прошёл в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Большой спортивный праздник прошёл в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Большой спортивный праздник прошёл в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Большой спортивный праздник прошёл в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»

Собралось более ста любителей спорта и физической культуры: от самых юных и до самых опытных и маститых, от активно принимающих участие и до сопереживающих за происходящим на спортивных площадках.

Программа праздника была обширна и позволила проверить свои силы в скорости, меткости, ловкости и многом другом, уточнили в редакции газеты.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 августа 2025

День физкультурника отпраздновали в Острове
09 августа 2025

Большой спортивный праздник прошёл в Гдове
09 августа 2025

Мультиспортивный фестиваль проходит в Финском парке Пскова
09 августа 2025

Михаил Ведерников поздравил псковских спортсменок с победой на чемпионате России по стрельбе из лука
09 августа 2025

Михаил Ведерников призвал псковичей присоединиться к сегодняшнему мультиспортивному фестивалю
09 августа 2025

Рекордное число участников собрал забег «5 вёрст» в Пскове
09 августа 2025

Турнир по пляжному волейболу в экспериментальном формате проходит в Пскове
09 августа 2025

Около 150 пловцов собрал турнир на открытой воде Swimcup в Пскове
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...