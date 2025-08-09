Большой спортивный праздник прошёл в Гдове
Большой спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника, прошёл на гдовском стадионе сегодня, 9 августа, пишет газета «Гдовская заря».
-
Фото: газета «Гдовская заря»
Фото: газета «Гдовская заря»
Фото: газета «Гдовская заря»
Фото: газета «Гдовская заря»
Фото: газета «Гдовская заря»
Фото: газета «Гдовская заря»
Фото: газета «Гдовская заря»
Собралось более ста любителей спорта и физической культуры: от самых юных и до самых опытных и маститых, от активно принимающих участие и до сопереживающих за происходящим на спортивных площадках.
Программа праздника была обширна и позволила проверить свои силы в скорости, меткости, ловкости и многом другом, уточнили в редакции газеты.
