Великолучанин обокрал съёмную квартиру и получил пять месяцев исправительных работ

17:00, 30 апреля 2025, ПАИ

Великолучанин обокрал съёмную квартиру и получил пять месяцев исправительных работ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В городском суде огласили приговор по уголовному делу ранее не судимого 34-летнего великолучанина. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору).

С 4 по 7 сентября прошлого года мужчина вместе с ныне покойным сообщником совершили растрату чужого имущества из квартиры, которую они брали в аренду. Материальный ущерб собственницы квартиры составил 66 097 рублей 20 копеек.

Суд учёл все смягчающие обстоятельства. Это характер преступления, степень его общественной опасности, а также личность и степень участия подсудимого в преступлении, совершённом в соучастии.

Мужчине назначили наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % его заработной платы и возмещением потерпевшей причинённого преступлением имущественного вреда. В суде мужчина признал вину и раскаялся.