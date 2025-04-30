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Общество

Стал известен график работы МРЭО в Псковской области

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Псковской области изменят режим работы в праздничные дни, сообщили ПАИ в областной Госавтоинспекции.

Фото: ПАИ

В праздничные дни, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, получить услуги можно будет только 3 и 10 мая. 1, 2, 4, 8, 9 и 11 мая – выходные дни.

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Псковской области также доступна возможность получения государственных слуг в электронном формате через портал «Госуслуги». Там можно выбрать подходящую дату и время посещения подразделения.

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