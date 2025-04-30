Жители Псковской области не жалуются на несоблюдение ПДД водителями автобусов

18:47, 30 апреля 2025, ПАИ

Все обращения жителей Псковской области, связанные с нарушением правил дорожного движения в общественном транспорте водительским составом или с некорректным поведением кондукторов, не остаются без внимания. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в ходе трансляции, организованной Центром управления регионом.

«Каждый случай рассматриваются специальные комиссии на предприятии. Если нужно, подключаются органы исполнительной власти, комитет по транспорту, просматриваются камеры, видеокамеры в салонах, разбираются, какая была ситуация. Возможно, даже заявителя приглашают», – отметил Станислав Стармолотов.

По его словам, в случае установления факта нарушения применяются меры дисциплинарного воздействия, корректировка заработной платы в меньшую сторону.

Что касается соблюдения правил дорожного движения водителями автобусов, таких жалоб пока не зарегистрировано, отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. «Чтобы водители на дороге, везя 50–100 человек в автобусе, позволяли себе серьёзные нарушения, за время своей работы в комитете пока таких жалоб не встречал. Я бы даже обратился к автолюбителям и призвал их обращать внимание в населённых пунктах на обеспечение приоритета выдвижения автобуса с автобусных остановок, как это предписывают правила дорожного движения. Здесь даже больше такая проблема», – отметил Станислав Стармолотов.