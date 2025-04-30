Два случая заражения клещевым вирусным энцефалитом зафиксировано в Псковской области

19:49, 30 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области зафиксировано уже два случая заражения клещевым вирусным энцефалитом, сообщили ПАИ в комитет по здравоохранению Псковской области.



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области









Врачи-инфекционисты напомнили, что сезон клещевой активности наступил раньше обычного. Специалисты предостерегли, что неправильное поведение при укусе клеща может стоить здоровья или жизни. При посещении лесов, парков и дачных участков рекомендовано соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, носить закрытую одежду и проводить осмотры после прогулок.

В случае укуса клеща следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что энцефалитный клещ укусил подростка из Пыталовского района.