Два случая заражения клещевым вирусным энцефалитом зафиксировано в Псковской области
В Псковской области зафиксировано уже два случая заражения клещевым вирусным энцефалитом, сообщили ПАИ в комитет по здравоохранению Псковской области.
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Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
Врачи-инфекционисты напомнили, что сезон клещевой активности наступил раньше обычного. Специалисты предостерегли, что неправильное поведение при укусе клеща может стоить здоровья или жизни. При посещении лесов, парков и дачных участков рекомендовано соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, носить закрытую одежду и проводить осмотры после прогулок.
В случае укуса клеща следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что энцефалитный клещ укусил подростка из Пыталовского района.
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