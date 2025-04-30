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Общество

Два случая заражения клещевым вирусным энцефалитом зафиксировано в Псковской области

В Псковской области зафиксировано уже два случая заражения клещевым вирусным энцефалитом, сообщили ПАИ в комитет по здравоохранению Псковской области.

  • Что делать при укусе клеща
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Что делать при укусе клеща
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Что делать при укусе клеща
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Что делать при укусе клеща
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Что делать при укусе клеща
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области

Врачи-инфекционисты напомнили, что сезон клещевой активности наступил раньше обычного. Специалисты предостерегли, что неправильное поведение при укусе клеща может стоить здоровья или жизни. При посещении лесов, парков и дачных участков рекомендовано соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, носить закрытую одежду и проводить осмотры после прогулок.

В случае укуса клеща следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что энцефалитный клещ укусил подростка из Пыталовского района.

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