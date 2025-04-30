Энцефалитный клещ укусил ребёнка в Псковской области

15:12, 30 апреля 2025, ПАИ

Энцефалитный клещ укусил подростка из Пыталовского района, сообщили ПАИ в Псковской областной инфекционной клинической больнице.

20 апреля в Пыталовском районе клещ укусил 15-летнего подростка. Клеща удалили самостоятельно, но через пять дней, 25 апреля, у ребенка поднялась температура до 38 градусов и выше. В итоге подростка госпитализировали.

Лабораторное исследование крови подтвердило наличие клещевого энцефалита. Также в рамках диагностики ребенку провели люмбальную пункцию для проверки наличия возбудителя в спинномозговой жидкости.

Сейчас подросток находится в состоянии средней тяжести, заболевание проявляется только лихорадочной формой.

Ранее был опубликован график работы пунктов по исследованию клещей на инфекции в праздничные дни.