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Общество

Энцефалитный клещ укусил ребёнка в Псковской области

Энцефалитный клещ укусил подростка из Пыталовского района, сообщили ПАИ в Псковской областной инфекционной клинической больнице.

Энцефалитный клещ укусил подростка в Псковской области. Фото: ПАИ

20 апреля в Пыталовском районе клещ укусил 15-летнего подростка. Клеща удалили самостоятельно, но через пять дней, 25 апреля, у ребенка поднялась температура до 38 градусов и выше. В итоге подростка госпитализировали.

Лабораторное исследование крови подтвердило наличие клещевого энцефалита. Также в рамках диагностики ребенку провели люмбальную пункцию для проверки наличия возбудителя в спинномозговой жидкости.

Сейчас подросток находится в состоянии средней тяжести, заболевание проявляется только лихорадочной формой.

Ранее был опубликован график работы пунктов по исследованию клещей на инфекции в праздничные дни.

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