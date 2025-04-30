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Общество

Куда обращаться по поводу ремонта дорог, разъяснили псковичам

По вопросам обслуживания и ремонта региональных автомобильных дорог можно обратиться в диспетчерскую службу ГБУ «Псковавтодор», которая работает в круглосуточном режиме. Куда ещё жители Псковской области могут обратиться по поводу проблем, связанных с состоянием дорог, каков порядок действий, как осуществляется реагирование на проблему, рассказал в эфире ЦУР председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Фото: ПАИ

«Если ситуация нештатная или запущенная, можно обратиться в диспетчерскую службу. Что касается гравийных дорог, можно смело звонить туда же. Диспетчер принимает заявку, тут же передает её в отдел эксплуатации автомобильных дорог – решение принимается достаточно оперативно, в срок от суток до трёх», – отметил Станислав Стармолотов.

Обращения также можно направить по электронной почте предприятия «Псковавтодор». Помимо прочего, существует единая диспетчерская служба, которая также передаёт информацию в региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

«Также есть диспетчерская служба, принимающая сообщения о состоянии федеральных дорог. По поводу муниципальных дорог стоит обращаться к главам муниципалитетов. Если по какой-то причине не реагируют на местах, можно обратиться напрямую в комитет – посредством звонка, электронной почты или письма. В любом случае всё будет отработано в достаточно короткие сроки», – заверил Станислав Стармолотов.

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