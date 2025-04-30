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Аллею памяти «Псковская область – Родина Знамени Победы» открыли в московском парке «Патриот»

Аллея памяти «Псковская область – Родина Знамени Победы» появилась на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Московской области. Мероприятие прошло 30 апреля, в региональную памятную дату – День Знамени Победы. В мероприятии принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

80 голубых елей, символизирующих 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, в рамках международной акции «Сад памяти» высадили представители органов власти и общественники. В мероприятии также участвовали директор парка «Патриот» Игорь Барсков, директор «Сада памяти» Вячеслов Харламов, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, представители федеральных министерств, спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, митрополит Псковский и Порховский Матфей, потомки героев-фронтовиков, почётные гости, молодёжь, студенты-земляки, обучающиеся в вузах Москвы.

«Сажали деревья большой командой вместе с земляками и студентами-псковичами, которые учатся в столичных вузах. Теперь в Москве, в парке «Патриот», будет жить память о наших доблестных защитниках Отечества. Сюда смогут приходить родственники наших героев, их дети, внуки, правнуки, жители Псковской области, чтобы почтить память тех, кто подарил нам мир, чтобы рассказывать уже своим детям о героических страницах истории Псковской области, нашей страны, которой мы так гордимся», – сказал Михаил Ведерников.

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