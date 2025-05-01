Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Днём труда

09:50, 01 мая 2025, ПАИ

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Праздником Весны и Труда. Об этом сообщается в телеграм-канале Псковского областного Собрания депутатов.

Котов отметил, что Праздник Весны и Труда символизирует новый этап в жизни природы и общества, напоминая о значимости созидательного труда и уважения к тем, кто вкладывает силы и душу в общее дело. Он подчеркнул, что честная работа на благо страны и семьи является проявлением истинного патриотизма, а добросовестное и ответственное отношение к труду отражает любовь к родному краю, чувство собственного достоинства, уважение к окружающим, сохранение традиций предков и стремление к будущему.

«Пусть этот весенний праздник станет временем вдохновения и новых начинаний! Пусть ваша работа приносит вам радость и удовлетворение, а приложенные усилия способствуют развитию и процветанию нашей страны», – добавил председатель областного Собрания депутатов. Также он пожелал всем крепкого здоровья, сил и энергии для реализации планов, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия.