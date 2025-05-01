Льготники могут бесплатно ездить в общественном транспорте до 15 мая

15:34, 01 мая 2025, ПАИ

Отдельные категории граждан и их сопровождающие могут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте в Псковской области с 1 до 15 мая. Об этом 18 апреля сообщал председатель регионального комитета по транспорту Станислав Стармолотов на заседании оргкомитета «Победа».

Бесплатный проезд предоставляется:

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

лицам, работавшим на объектах ПВО, на строительстве военных объектов и оборонительных сооружений;

награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

труженикам тыла, отмеченным орденами или медалями СССР за труд в годы войны;

вдовам военнослужащих, погибших в войнах с Финляндией и Японией;

бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

супругам и нетрудоспособным членам семей погибших или умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Льгота действует в пригородных поездах и автомобильном транспорте (городском, пригородном и междугородном) в Псковской области.