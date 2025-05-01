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Общество

Льготники могут бесплатно ездить в общественном транспорте до 15 мая

Отдельные категории граждан и их сопровождающие могут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте в Псковской области с 1 до 15 мая. Об этом 18 апреля сообщал председатель регионального комитета по транспорту Станислав Стармолотов на заседании оргкомитета «Победа».

Фото: ПАИ

Бесплатный проезд предоставляется:

  • инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
  • лицам, работавшим на объектах ПВО, на строительстве военных объектов и оборонительных сооружений;
  • награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
  • труженикам тыла, отмеченным орденами или медалями СССР за труд в годы войны;
  • вдовам военнослужащих, погибших в войнах с Финляндией и Японией;
  • бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
  • супругам и нетрудоспособным членам семей погибших или умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Льгота действует в пригородных поездах и автомобильном транспорте (городском, пригородном и междугородном) в Псковской области.

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