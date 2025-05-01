Время романтики и личной жизни: чего ждать от мая

23:59, 01 мая 2025, ПАИ

Наконец-то наступает период, когда желания совпадают с возможностями. Упорных и амбициозных людей ждёт успех. Об этом – в прогнозе на завершающий весенний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Начало мая традиционно у большинства людей знаменуется большим количеством выходных, однако в небесной канцелярии с этим не согласны. Первые майские дни буквально заряжены огненными энергиями и созданы для активных действий. С самого начала 2025 года не было таких хороших периодов для прорыва, решительных действий, покорения личных вершин. Мы прошли через периоды ретроградности личных планет, коридор затмений и другие неблагоприятные факторы и вот наконец горизонт расчищен. Я в предыдущих прогнозах всё время рекомендовала повременить с важными стартами, в каждом месяце находила окошко буквально в несколько дней для тех, кто по каким-то причинам не мог ждать благоприятного момента, и вот теперь ситуация поменялась. Успех на стороне тех, кто не ждёт у моря погоды, а проявляет инициативу, готов действовать, чтобы добиться поставленных целей.

С 1 по 5 мая ещё действует воинственная оппозиция Марса и Плутона. Под влиянием этих энергий мы жили последнюю неделю апреля, сталкиваясь с усилением конфронтации, как на мировой арене, так и в личных взаимодействиях. Любое напряжение не только усиливает конфликты и противоречия, но и даёт энергию для прорыва, смелых и решительных действий. Если вы уверены, что выдержите конкурентную борьбу, чувствуете в себе достаточно сил для марш-броска, то действуйте – сейчас вы можете буквально продавить нужный вам результат. В конце апреля – начале мая могут вступить в завершающую фазу ситуации, которые не получалось разрешить с прошлой осени. Но будьте всё-таки аккуратны, период взрывной и пожароопасный, как в прямом, так и переносном смысле.

Несмотря на то, что весь май в целом хорош для активностей и начинаний, с новыми стартами лучше всё-таки успеть до полнолуния 12 мая, а потом уже шлифовать и доводить начатое до ума. Если не успеваете, отложите старт до конца месяца – на 28–31-е числа.

Период с 1 по 8 мая очень хорош для обучения, любой интеллектуальной деятельности, запуска новых курсов и в целом для демонстрации своей экспертности. Если, к примеру, у вас зависла работа над диссертацией, то можно смело к ней возвращаться, приток свежих идей, необходимых для прорыва, обеспечен. Если вы готовитесь к экзаменам, не упускайте возможность посидеть за книгами. Любые мозговые штурмы тоже пойдут на ура. Записывайте все идеи, которые приходят в голову, возможно, вы вернётесь к ним позже. Также в смысле инсайтов и новых идей хороша последняя неделя мая.

Период вблизи полнолуния 12 мая аварийный и травмоопасный, чреват разными сюрпризами и неожиданностями, не всегда приятными. Поэтому здесь свою активность лучше притормозить, особенно, если вы не уверены в результате.

Если вы публичный человек, то можете столкнуться с хейтом, быть втянутыми в скандал, пострадать от дезинформации, стать жертвой злой или неуместной шутки.

Период с 15 по 25 мая хорош для упорной работы, методичного продвижения к целям, последовательному воплощению задуманного в жизнь. Если не лениться, не сливаться, можно получить очень хорошие и качественные результаты. Отлично, если у вас есть план и выверенная методология, результат в этом случае гарантирован.

Весь май в целом хорош для романтики и личной жизни. Новое знакомство грозит очень быстро перерасти в бурный и страстный роман, а если ваши отношения подзавяли, то это очень хороший период, чтобы разбудить угасшие чувства. Если вы хотите подтолкнуть избранника к решительным действиям, придать вашим отношениям динамики, хороший период для этого середина и вторая половина мая.

Если вы планируете в мае поработать со стилем, изменением имиджа и внешности, будьте аккуратны, на таких энергиях есть риск переборщить, особенно если речь идёт о процедурах красоты. Слишком пёстрый наряд можно снять и повесить в шкаф, слишком яркие волосы перекрасить, а вот с перекачанными губами придётся ходить какое-то время.

Конец мая, начиная с 25-го числа, хорош для дел и начинаний на долгую перспективу. Можно начинать или прикидывать то, что получит развитие в течение нескольких лет. Если вы планируете масштабное начинание, можно делать самые первые шаги.

Для людей, которые занимаются своим духовным развитием, очень хороша третья декада мая, можно сделать качественный скачок в своей эволюции. В целом могут открыться очень хорошие возможности для позитивных изменений в судьбе.