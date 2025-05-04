Как сохранять память и традиции в семье, расскажет детский омбудсмен Псковской области в авторской программе
Авторская программа уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 2 мая, в 12:30.
Как правильно сформировать у ребёнка чувство патриотизма? Почему важно именно в семье воспитывать любовь к Родине? Должен ли родитель сам быть патриотом, чтобы привить это ребёнку?
Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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