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Общество

Как сохранять память и традиции в семье, расскажет детский омбудсмен Псковской области в авторской программе

Авторская программа уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 2 мая, в 12:30.

Фото: ПАИ

Как правильно сформировать у ребёнка чувство патриотизма? Почему важно именно в семье воспитывать любовь к Родине? Должен ли родитель сам быть патриотом, чтобы привить это ребёнку?

Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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