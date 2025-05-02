Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Русские витязи» опубликовали кадры полёта над памятником «Знамя Победы» в Идрице

Кадры демонстрационного полёта над мемориалом «Знамя Победы» в Идрице опубликовала пилотажная группа «Русские витязи» в своих соцсетях. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Полёт был выполнен в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь годовщины водружения Знамени Победы над Рейхстагом. По словам пилотажной группы, это дань памяти героям, сражавшимся за освобождение этих земель. Одним из таких был лётчик 32-го ГИАП гвардии старший лейтенант Евгений Витальевич Михайлов, героически погибший в бою в Идрице. Его бюст установлен возле аэродрома Кубинка в Новом городке, и в его честь названа улица в Кубинке.

«Полёт над Идрицей – это не только чествование общего подвига, но и личная память о таких лётчиках, как Герой Советского Союза Евгений Михайлов, отдавший жизнь в этих местах, а также символ преемственности традиций советских и российских лётчиков», – отметили «Русские витязи».

Напомним, что День Знамени Победы отметили в Псковской области. 29 апреля в Идрице состоялась церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы», после чего в небе над посёлком своё мастерство продемонстрировала авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи». Об этом – в нашем фоторепортаже.

Посмотреть видеозаписи с выступлениями пилотажной группы «Русские витязи» с места событий можно здесь. Лётчики исполнили синхронные бочки, петли, развороты и виражи, ухо, горку и роспуск-фонтан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 мая 2025

Фотовыставка о советско-финляндской войне открылась в Себеже
02 мая 2025

Новая инсталляция появится на бастионе великолукской крепости
02 мая 2025

Сотрудники Псковского УФСИН передали гумпомощь для участников СВО
02 мая 2025

«Русские витязи» опубликовали кадры полёта над памятником «Знамя Победы» в Идрице
02 мая 2025

Сгоревшую год назад часовню восстановили на Духовой горе в Опочецком районе
02 мая 2025

Военнослужащие 76-й дивизии станут участниками эстафеты «Псковской правды»
02 мая 2025

Почему важно воспитывать любовь к Родине именно в семье, объяснила Наталия Соколова
02 мая 2025

Небольшой дождь пройдёт по Псковской области 3 мая

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...