«Русские витязи» опубликовали кадры полёта над памятником «Знамя Победы» в Идрице

15:16, 02 мая 2025, ПАИ

Кадры демонстрационного полёта над мемориалом «Знамя Победы» в Идрице опубликовала пилотажная группа «Русские витязи» в своих соцсетях. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Полёт был выполнен в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь годовщины водружения Знамени Победы над Рейхстагом. По словам пилотажной группы, это дань памяти героям, сражавшимся за освобождение этих земель. Одним из таких был лётчик 32-го ГИАП гвардии старший лейтенант Евгений Витальевич Михайлов, героически погибший в бою в Идрице. Его бюст установлен возле аэродрома Кубинка в Новом городке, и в его честь названа улица в Кубинке.

«Полёт над Идрицей – это не только чествование общего подвига, но и личная память о таких лётчиках, как Герой Советского Союза Евгений Михайлов, отдавший жизнь в этих местах, а также символ преемственности традиций советских и российских лётчиков», – отметили «Русские витязи».

Напомним, что День Знамени Победы отметили в Псковской области. 29 апреля в Идрице состоялась церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы», после чего в небе над посёлком своё мастерство продемонстрировала авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи». Об этом – в нашем фоторепортаже.

Посмотреть видеозаписи с выступлениями пилотажной группы «Русские витязи» с места событий можно здесь. Лётчики исполнили синхронные бочки, петли, развороты и виражи, ухо, горку и роспуск-фонтан.