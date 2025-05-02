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Финальные чтения конкурса «Победное слово над Ловатью» состоялись в Великих Луках

В рамках Всероссийского фестиваля фронтовой поэзии и песни «А музы не молчат!» в актовом зале великолукской детской музыкальной школы состоялись финальные чтения конкурса «Победное слово над Ловатью», пишет газета «Великолукская Правда. Новости».

Фото здесь и далее: газета «Великолукская Правда. Новости»

Почетными гостями мероприятия стали поэт, член Союза писателей России и ЛНР Дмитрий Дарин, заслуженный артист России, член Союза писателей России Владимир Завикторин и другие. Владимир Завикторин выступил и в роли председателя жюри конкурса чтецов.

Лучших чтецов выбрали в трех возрастных категориях: 8–10, 11–14 и 15–18 лет.

Музыкальным подарком для гостей стало выступление пианистки Ольги-Регины Сафроновой из Лисичанска.

Фестиваль, традиционно, проводится в первые дни мая и приурочен к празднованию Великой Победы.

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