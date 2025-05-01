Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни пройдёт в Псковской области

12:15, 01 мая 2025, ПАИ

Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни «А музы не молчат!», посвящённый творчеству поэтов-фронтовиков со времён Великой Отечественной войны до СВО, пройдёт в деревне Борки Великолукского района и в Великих Луках 2 и 3 мая. Об этом ПАИ сообщили в организаторы.

Среди почётных гостей фестиваля – член Союза писателей России и ЛНР, председатель жюри премии им. С. А. Есенина, поэт и публицист Дмитрий Дарин и заслуженный артист России Владимир Завикторин.

Программа

2 мая, Великие Луки

10:00 – встреча гостей, экскурсия по памятным местам города;

14:00 – открытие фестиваля, круглый стол «Фронтовая поэзия как часть победной истории России» с участием литературоведов и поэтов из разных регионов;

17:00 – финал конкурса чтецов «Победное слово над Ловатью». Специальный гость – юная пианистка и композитор Ольга-Регина Сафронова (12 лет, г. Лисичанск).

3 мая, дер. Борки

10:30 – шествие «Бессмертный полк русской поэзии»;

10:45 – лития у памятника «Скорбящая» на воинском захоронении;

11:00 – литературно-поэтическая программа с участием поэтов из Беларуси, ЛНР, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Пскова и Великих Лук;

12:00 – концерт с участием солистки Ольги Голицыной, пианиста Константина Одегова, лауреата Никиты Каяцкого и Максима Мокроусова, внука композитора Бориса Мокроусова;

10:00–14:00 – интерактивные площадки «Партизанская стоянка», Поисковая поляна, народный музей «А музы не молчали…»;

13:00 – полевая кухня «Фронтовая каша».

Приём заявок на участие в конкурсе чтецов современной поэзии и прозы среди детей и юношества «Победное слово над Ловатью» в рамках фестиваля «А музы не молчат!» уже открыли.