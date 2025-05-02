Врач назвала продукт, снижающий кровяное давление

19:59, 02 мая 2025, ПАИ

Репа благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему, помогает понизить кровяное давление и предотвращает избыточное образование тромбоцитов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Она отметила, что репа полезна для работы сердца. Научные исследования последних лет показали, что этот корнеплод обладает полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы. Упоминалось также, что калий, содержащийся в овоще, способствует расслаблению сосудов и мягкому снижению артериального давления.

Репа богата клетчаткой, которая необходима для поддержания здоровья пищеварительной системы. Пищевые волокна, содержащиеся в репе, не только способствуют быстрому перевариванию пищи, но и помогают стабилизировать уровень сахара в крови, а клетчатка поддерживает нормальный обмен веществ.

Кроме того, репа рекомендуется для правильного функционирования печени: она стимулирует выделение желчи и предотвращает образование желчных камней, активирует перистальтику кишечника и предотвращает застой питательных веществ. Также она способствует снижению уровня холестерина, что в свою очередь помогает предотвратить атеросклероз.