Соревнования по боевой стрельбе организовали сотрудники УМВД Псковской области

22:46, 02 мая 2025, ПАИ

На территории Управления МВД России по Псковской области состоялись соревнования по стрельбе из боевого ручного оружия среди сотрудников аппарата управления и территориальных органов МВД на районном уровне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На учебном стрельбище недалеко от деревни Ваулино 69 участников из 23 команд продемонстрировали свои навыки владения боевым ручным стрелковым оружием.

По итогам борьбы в командном зачете первое место заняла сборная команда Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области. Второе место досталось представителям управления по работе с личным составом УМВД, а третье почетное место заняли стрелки из команды Центра профессиональной подготовки УМВД.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

















В личном первенстве по стрельбе из автомата Калашникова среди мужчин первое место занял старший лейтенант полиции Александр Сергеев. Серебро досталось старшему лейтенанту полиции Сергею Кузнецову, а третье место занял младший лейтенант полиции Денис Горюнов.

В личном зачете по стрельбе из пистолета Макарова победу одержал подполковник полиции Дмитрий Шрайнер. Второе место занял майор полиции Владислав Ольховский, а бронзовую медаль завоевал майор полиции Дмитрий Бураковский.

Среди женщин в личном зачете золото досталось старшему лейтенанту полиции Валерии Карповой. Второе место заняла майор полиции Екатерина Титова, а третье место присуждено подполковнику полиции Галине Чекаловой.