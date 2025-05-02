Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Соревнования по боевой стрельбе организовали сотрудники УМВД Псковской области

На территории Управления МВД России по Псковской области состоялись соревнования по стрельбе из боевого ручного оружия среди сотрудников аппарата управления и территориальных органов МВД на районном уровне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

На учебном стрельбище недалеко от деревни Ваулино 69 участников из 23 команд продемонстрировали свои навыки владения боевым ручным стрелковым оружием.

По итогам борьбы в командном зачете первое место заняла сборная команда Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области. Второе место досталось представителям управления по работе с личным составом УМВД, а третье почетное место заняли стрелки из команды Центра профессиональной подготовки УМВД.

  • Соревнования по боевой стрельбе организовали сотрудники УМВД Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по боевой стрельбе организовали сотрудники УМВД Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по боевой стрельбе организовали сотрудники УМВД Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по боевой стрельбе организовали сотрудники УМВД Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по боевой стрельбе организовали сотрудники УМВД Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по боевой стрельбе организовали сотрудники УМВД Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по боевой стрельбе организовали сотрудники УМВД Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по боевой стрельбе организовали сотрудники УМВД Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по боевой стрельбе организовали сотрудники УМВД Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В личном первенстве по стрельбе из автомата Калашникова среди мужчин первое место занял старший лейтенант полиции Александр Сергеев. Серебро досталось старшему лейтенанту полиции Сергею Кузнецову, а третье место занял младший лейтенант полиции Денис Горюнов.

В личном зачете по стрельбе из пистолета Макарова победу одержал подполковник полиции Дмитрий Шрайнер. Второе место занял майор полиции Владислав Ольховский, а бронзовую медаль завоевал майор полиции Дмитрий Бураковский.

Среди женщин в личном зачете золото досталось старшему лейтенанту полиции Валерии Карповой. Второе место заняла майор полиции Екатерина Титова, а третье место присуждено подполковнику полиции Галине Чекаловой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 мая 2025

Отреставрирован прапор-флюгер для башни Нижних решеток Псково-Печерского монастыря
02 мая 2025

Соревнования по боевой стрельбе организовали сотрудники УМВД Псковской области
02 мая 2025

В Пскове школьникам запретили приходить на уроки с видеорегистратором
02 мая 2025

Клуб любителей бега присоединится к эстафете «Псковской правды»
02 мая 2025

Финальные чтения конкурса «Победное слово над Ловатью» состоялись в Великих Луках
02 мая 2025

«Улицы героев»: о подвиге Александра Матросова рассказал глава Пскова
02 мая 2025

79% псковичей не хотят полностью отказываться от монет и купюр
02 мая 2025

Необычные домики обнаружили в лесу Себежского района
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...